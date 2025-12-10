Телескоп Джеймса Вебба виявив найдавнішу наднову у Всесвіті (фото)

Телескоп Джеймса Вебба зафіксував наднову віком 13 мільярдів років. ESA повідомило про гамма-сплеск від зірки, що вибухнула всього через 730 мільйонів років після Великого вибуху, а Вебб також виявив її галактику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Engadget .

Наднова старша за попередні рекорди більш ніж на мільярд років

До цього найдавнішою зафіксованою надновою вважалася зірка, що вибухнула, коли Всесвіту було 1,8 мільярда років - різниця становить понад мільярд років. На зображенні гамма-сплеск видно як маленьку червону плямочку в центрі збільшеної рамки праворуч.

"Це спостереження показує, що за допомогою Вебба можна знаходити окремі зірки, коли Всесвіту було всього 5 відсотків від нинішнього віку. За останні 50 років лише кілька гамма-сплесків було зафіксовано в перший мільярд років існування Всесвіту. Ця подія дуже рідкісна і вкрай цікава", - зазначив співавтор дослідження Ендрю Леван у прес-релізі ESA.

Учені зазначили, що вибух 13 мільярдів років тому за багатьма характеристиками схожий на сучасні наднові. "Хоча це може не звучати дивно, ми очікували більших відмінностей, оскільки ранні зірки, ймовірно, містили менше важких елементів, були масивнішими і жили менше", - розповів співавтор Найл Танвір.

Маленька червона плямочка в центрі збільшеної рамки - найдавніша річ, яку ви коли-небудь бачили (фото: NASA)

Міжнародна співпраця вчених

Виявлення стало результатом міжнародної координації. Спочатку обсерваторія Swift NASA вказала місце розташування рентгенівського джерела, що допомогло Веббу провести подальші спостереження і визначити відстань до зірки.

Потім телескоп на Канарських островах підтвердив, що гамма-сплеск може бути дуже далеким. Через кілька годин телескоп ESO в Чилі оцінив вік зірки - 730 мільйонів років після Великого вибуху. Усе це сталося менш ніж за 17 годин.

Команда дослідників отримала дозвіл на подальші спостереження з Веббом, щоб вивчати гамма-сплески раннього Всесвіту і галактики, які їх породили. "Це світіння допоможе Веббу побачити більше і отримати "відбиток" галактики", - прогнозує Леван.

Художнє зображення наднової (фото: ESA)