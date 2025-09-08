ua en ru
Телескоп Джеймса Вебба зняв народження гігантських зірок у космосі (фото)

Понеділок 08 вересня 2025 20:00
Телескоп Джеймса Вебба зняв народження гігантських зірок у космосі (фото) Телескоп Джеймса Вебба зазирнув у "зоряну майстерню" Всесвіту (фото: NASA.gov)
Автор: Павло Колеснік

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) зробив знімок частини туманності NGC 6357, відомої як "Лобстер" у сузір'ї Скорпіона. Ця хмарна структура з молекулярного водню є величезною "зоряною фабрикою", де формуються нові масивні зірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Space.com.

Гігантські піки з молекулярного газу

На знімку видно внутрішню межу порожнини туманності, прикрашену зубчастими піками газу. Найбільший із них сягає 5,4 світлових років, а його вершина - 0,14 світлового року, що в 200 разів більше за відстань від Сонця до Нептуна.

У центрі туманності розташоване скупчення Pismis 24, що включає наймасивніші та найгарячіші зірки. Раніше вважалося, що зірка Pismis 24-1 - найважча з відомих, з масою 300 сонячних, але пізніше з'ясувалося, що це потрійна система. Одна із зірок у системі важить 66 сонячних, а дві інші - "спектроскопічні близнюки" по 36 сонячних кожна.

Телескоп Джеймса Вебба зняв народження гігантських зірок у космосі (фото)На знімку зображена система з трьох зірок (фото: NASA)

Нові зірки народжуються в піках

Газ у піках щільний і встояв перед ультрафіолетом, але поступово стискається під гравітацією і формує нові зірки. У майбутньому вони зруйнують "пік" зсередини і з'являться в Чумацькому Шляху.

На зображенні видно тисячі зірок: сотні належать скупченню Pismis 24, решта перебувають на тлі туманності. Усі об'єкти показані в хибних кольорах, щоб візуалізувати інфрачервоне випромінювання JWST:

  • Ціан - гарячий іонізований газ
  • Помаранчевий - пилові частинки
  • Червоний - холодний щільний молекулярний водень
  • Чорний - найщільніші ділянки.

Білий туман, що немов випаровується із зубчастих піків, створює магічну атмосферу: це не водяна пара, а газ і пил, що розсіюють світло зірок і перетворюють знімок на космічну фантазію.

