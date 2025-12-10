ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил древнейшую сверхновую во Вселенной (фото)

Среда 10 декабря 2025 20:00
UA EN RU
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил древнейшую сверхновую во Вселенной (фото) Редчайшая сверхновая из ранней Вселенной зафиксирована телескопом Уэбба (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал сверхновую возрастом 13 миллиардов лет. ESA сообщило о гамма-всплеске от звезды, взорвавшейся всего через 730 миллионов лет после Большого взрыва, а Уэбб также обнаружил ее галактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Engadget.

Сверхновая старше предыдущих рекордов более чем на миллиард лет

До этого самой древней зафиксированной сверхновой считалась звезда, взорвавшаяся, когда Вселенной было 1,8 миллиарда лет - разница составляет более миллиарда лет. На изображении гамма-всплеск виден как маленькое красное пятнышко в центре увеличенной рамки справа.

"Это наблюдение показывает, что с помощью Уэбба можно находить отдельные звезды, когда Вселенной было всего 5 процентов от нынешнего возраста. За последние 50 лет всего несколько гамма-всплесков были зафиксированы в первый миллиард лет существования Вселенной. Это событие очень редкое и крайне интересное", - отметил соавтор исследования Эндрю Леван в пресс-релизе ESA.

Ученые отметили, что взрыв 13 миллиардов лет назад по многим характеристикам похож на современные сверхновые. "Хотя это может не звучать удивительно, мы ожидали больших различий, так как ранние звезды, вероятно, содержали меньше тяжелых элементов, были массивнее и жили меньше", - рассказал соавтор Найл Танвир.

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил древнейшую сверхновую во Вселенной (фото)Маленькое красное пятнышко в центре увеличенной рамки - самая древняя вещь, которую вы когда-либо видели (фото: NASA)

Международное сотрудничество ученых

Обнаружение стало результатом международной координации. Сначала обсерватория Swift NASA указала местоположение рентгеновского источника, что помогло Уэббу провести дальнейшие наблюдения и определить расстояние до звезды.

Затем телескоп на Канарских островах подтвердил, что гамма-всплеск может быть очень далеким. Через несколько часов телескоп ESO в Чили оценил возраст звезды - 730 миллионов лет после Большого взрыва. Все это произошло менее чем за 17 часов.

Команда исследователей получила разрешение на дальнейшие наблюдения с Уэббом, чтобы изучать гамма-всплески ранней Вселенной и галактики, которые их породили. "Это свечение поможет Уэббу увидеть больше и получить "отпечаток" галактики", - прогнозирует Леван.

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил древнейшую сверхновую во Вселенной (фото)Художественное изображение сверхновой (фото: ESA)

Напомним, что телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал рождение гигантских звезд в космосе.

А еще мы писали, что Уэбб обнаружил галактику странной формы, которая может помочь ученым понять природу черных дыр.

Также вы можете ознакомиться с самыми удивительными кадрами из глубин космоса, которые удивили учених.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Вселенная Факты Звёзды
Новости
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте