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Це точно не фотошоп? NASA показало кадри з глибин космосу, які здивували вчених (фото, відео)

П'ятниця 11 липня 2025 20:30
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Це точно не фотошоп? NASA показало кадри з глибин космосу, які здивували вчених (фото, відео) Туманність "Котяча Лапа" виглядає як сцена з фантастики (фото: NASA)
Автор: Павло Колеснік

Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало новий знімок, зроблений космічним телескопом Джеймс Вебб. На зображенні - туманність Котяча Лапа, одна з найбільш вражаючих у нашій галактиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.

Туманність Котяча Лапа розташована в сузір'ї Скорпіона - приблизно за 4 000 світлових років від Землі. Якщо перевести цю відстань у цифри, вийде близько 37 квінтильйонів кілометрів. Іншими словами, мільярд миль, помножений на мільярд, ще раз - і на 23,5.

Що ми бачимо на знімку?

Перед нами - світлове "вухо" подій, які відбулися близько 4 000 років тому. Для розуміння масштабу: у цей час на Землі єгипетським пірамідам було лише кілька сотень років, а Стоунхендж уже майже завершили.

На знімку - гігантська хмара газу та пилу, де триває активне формування нових зірок. Особливу увагу привертає синювате утворення в центрі - вчені прозвали його "Оперним театром" через його округлу та ярусну структуру. За даними ESA, характерний синій колір - це результат випромінювання від яскравих зірок всередині або поблизу.

Це точно не фотошоп? NASA показало кадри з глибин космосу, які здивували вчених (фото, відео)Туманність Котяча Лапа (фото: NASA)

Джеймс Вебб і три роки відкриттів

За три роки роботи телескоп Джеймс Вебб став не тільки інструментом науки, а й джерелом візуального захоплення. Серед його досягнень - перше пряме зображення екзопланети, ефект Ейнштейнівського кільця, знімки галактики Сомбреро та навіть зображення Урана, яке дехто порівняв із порталом в інший вимір.

Повну інформацію про туманність Котяча Лапа ESA опублікувало в офіційному прес-релізі. Також агентство представило відеоролик із панорамним оглядом знімка.

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