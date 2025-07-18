Telegram реєструє офіс в Росії: що за цим стоїть

Telegram відкриє офіційне представництво в Росії, почавши виконувати вимоги закону про "приземлення". Цей закон зобов'язує великі IT-компанії реєструватися і розміщувати частину інфраструктури в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Що відомо

Коли саме Telegram почав процес реєстрації філії в РФ, невідомо. Однак за даними на 2024 рік, компанія ще не робила кроків у цьому напрямку.

До липня 2025 року на сайті Роскомнагляду (Роскомнадзор) з'явилася електронна реєстраційна форма від Telegram і був створений особистий кабінет компанії - це один з етапів процедури "приземлення". Зараз процес оформлення філії перебуває на стадії узгодження.

Що вимагає закон про "приземлення"

Так званий закон про "приземлення" набув чинності в Росії 2021 року. Згідно з документом, усі іноземні IT-компанії з аудиторією понад 500 тисяч російських користувачів на добу зобов'язані зареєструватися в РФ, відкрити офіс, а також публічно розмістити його адресу на своєму офіційному сайті.

Крім того, компанії повинні:

створити російськомовні версії своїх платформ

демонструвати російську рекламу

обробляти і зберігати дані російських користувачів на території Росії.

У разі відмови від виконання закону, російська влада може: