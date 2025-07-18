Telegram реєструє офіс в Росії: що за цим стоїть
Telegram відкриє офіційне представництво в Росії, почавши виконувати вимоги закону про "приземлення". Цей закон зобов'язує великі IT-компанії реєструватися і розміщувати частину інфраструктури в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Що відомо
Коли саме Telegram почав процес реєстрації філії в РФ, невідомо. Однак за даними на 2024 рік, компанія ще не робила кроків у цьому напрямку.
До липня 2025 року на сайті Роскомнагляду (Роскомнадзор) з'явилася електронна реєстраційна форма від Telegram і був створений особистий кабінет компанії - це один з етапів процедури "приземлення". Зараз процес оформлення філії перебуває на стадії узгодження.
Що вимагає закон про "приземлення"
Так званий закон про "приземлення" набув чинності в Росії 2021 року. Згідно з документом, усі іноземні IT-компанії з аудиторією понад 500 тисяч російських користувачів на добу зобов'язані зареєструватися в РФ, відкрити офіс, а також публічно розмістити його адресу на своєму офіційному сайті.
Крім того, компанії повинні:
- створити російськомовні версії своїх платформ
- демонструвати російську рекламу
- обробляти і зберігати дані російських користувачів на території Росії.
У разі відмови від виконання закону, російська влада може:
- заборонити таким компаніям заробляти на рекламі в РФ
- обмежити передачу даних за кордон
- уповільнити роботу сервісів або повністю заблокувати їх на території Росії.
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