Telegram видалив кілька каналів українських OSINT-дослідників: що відомо

За даними спільноти, адміністрація соцмережі Telegram видалила як мінімум пʼять українських OSINT-каналів.

"Вчора і сьогодні телеграм видалив без пояснень Telegram-канали українських ОСІНТерів", - повідомила спільнота.

Зокрема, йдеться про Telegram-канали:

OSINT-бджоли,

OSINT Flow,

KRIG війна OSINT Аналітика,

Cat Eyes OSINT.

OSINT Vatra.

Тим часом стало відомо, що Telegram також заблокував щонайменше три російські та один білоруський канали, які були присвячені розвідці за відкритими джерелами.

За даними видання, кожен з каналів вівся більше декількох років і не порушував правила спільноти. Крім того, повідомлялось, що ці Telegram-канали не писали про війну в Україні.

Telegram відновив заблоковані OSINT-канали

Сьогодні, 28 червня, близько 17 години доступ до заблокованих українських каналів було відновлено про що вони самі повідомили на каналах.

Тим часом OSINT-бджоли розповіли, що вчора адміністрація Telegram без попередження та жодних пояснень видалила їх канал.

"Просто одним кліком, без можливості апеляції. Ми впевнені, що це не випадковість, а цілеспрямована атака на українські аналітичні спільноти. Telegram діє в інтересах Росії - держави, що вчинила збройну агресію проти України, та роками веде війну не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі", - зауважили дослідники.

Водночас, на їх думку, засновник Telegram, Павло Дуров, діє в інтересах російських спецслужб.

"Це рішення - ще один доказ того, що наша діяльність дає результат і б’є по ворогу. Нас намагаються змусити замовкнути, а це значить, що ми все робимо правильно. І саме тому ми не зупинимося. Дякуємо всім, хто залишається з нами. Продовжуємо працювати", - підсумували OSINT-бджоли.