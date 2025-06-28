Telegram видалив кілька каналів українських OSINT-дослідників: що відомо

Telegram видалив щонайменше пʼять українських OSINT-каналів. Причини блокування наразі невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важные истории" та спільноту "НотаЄнота" у Facebook.
За даними спільноти, адміністрація соцмережі Telegram видалила як мінімум пʼять українських OSINT-каналів.
"Вчора і сьогодні телеграм видалив без пояснень Telegram-канали українських ОСІНТерів", - повідомила спільнота.
Зокрема, йдеться про Telegram-канали:
Тим часом стало відомо, що Telegram також заблокував щонайменше три російські та один білоруський канали, які були присвячені розвідці за відкритими джерелами.
За даними видання, кожен з каналів вівся більше декількох років і не порушував правила спільноти. Крім того, повідомлялось, що ці Telegram-канали не писали про війну в Україні.
Сьогодні, 28 червня, близько 17 години доступ до заблокованих українських каналів було відновлено про що вони самі повідомили на каналах.
Тим часом OSINT-бджоли розповіли, що вчора адміністрація Telegram без попередження та жодних пояснень видалила їх канал.
"Просто одним кліком, без можливості апеляції. Ми впевнені, що це не випадковість, а цілеспрямована атака на українські аналітичні спільноти. Telegram діє в інтересах Росії - держави, що вчинила збройну агресію проти України, та роками веде війну не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі", - зауважили дослідники.
Водночас, на їх думку, засновник Telegram, Павло Дуров, діє в інтересах російських спецслужб.
"Це рішення - ще один доказ того, що наша діяльність дає результат і б’є по ворогу. Нас намагаються змусити замовкнути, а це значить, що ми все робимо правильно. І саме тому ми не зупинимося. Дякуємо всім, хто залишається з нами. Продовжуємо працювати", - підсумували OSINT-бджоли.
Зауважимо, що українська влада кілька років обговорювала варіанти щодо блокування Telegram в країні.
Минулого літа від радикальних кроків на Банковій відмовилися, але розмови поновились після затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова у Франції.
Нагадаємо, що Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже біля Парижа.
Згодом його звинуватили у сприянні тероризму, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей, а також у тому, що він не модерував сервіс і не працював зі слідством.
У Telegram відкинули ці звинувачення та підкреслили, що компанія працює у правовому полі ЄС.
29 серпня Дурова звільнили під заставу в розмірі 5 мільйонів євро, проте йому заборонили виїжджати з Франції до завершення розслідування.
Зазначимо, що лише цього місяця Дурову дозволили залишити Францію на два тижні для поїздки у Дубай.
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