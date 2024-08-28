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Дурову висунули звинувачення та заборонили виїзд з Франції

Середа 28 серпня 2024 23:07
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Дурову висунули звинувачення та заборонили виїзд з Франції Фото: Павло Дуров (facebook.com_durov)
Автор: Наталія Кава

Французький суд взяв під судовий нагляд засновника месенджера Telegram Павла Дурова. Йому було заборонено залишати країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Зазначається, що Дурову було висунуто обвинувачення а також його взято під судовий нагляд. Йому призначено завдаток у розмірі 5 мільйонів євро, а також зобов'язали з’являтися у поліцейський відділок двічі на тиждень. Дурову заборонено залишати територію Франції.

Одне зі звинувачень проти Дурова стосується участі в управлінні інтернет-ресурсом, який дозволяє здійснювати незаконні транзакції (йому загрожує до 10 років ув'язнення - ред.).

Його також звинувачують у відмові надати інформацію або документи за запитом компетентних органів, а також у причетності до злочинів, включаючи незаконний обіг наркотиків, організоване шахрайство та надання криптографічних послуг.

Затримання Дурова

У суботу, 24 серпня, у Франції був затриманий засновник Telegram Павло Дуров. Як заявили у Франції, його підозрюють у правопорушеннях, які стосуються відмивання грошей, тероризму і шахрайства.

Більше деталей про затримання можна знайти в статті РБК-Україна.

Окрім того Європейський Союз веде розслідування щодо того, чи міг Telegram порушити цифрові правила ЄС.

Хто такий Павло Дуров - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Павло Дуров
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