Telegram зробив заяву щодо затримання Дурова у Франції

У Telegram зробили офіційну заяву щодо затримання засновника месенджера Павла Дурова у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний канал платформи Telegram News.

Зокрема, команда заявила, що Telegram дотримується законів ЄС, включаючи Закон про цифрові послуги. А його модерація у свою чергу відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється.

Згідно з опублікованим повідомленням, генеральному директору Telegram Павлу Дурову нічого приховувати, і він часто подорожує Європою.

"Абсурдно стверджувати, що платформа та її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", - йдеться у пості.

Також команда месенджера додала, що практично мільярд користувачів по всьому світу використовують Telegram як засіб спілкування та джерело важливої інформації.

"Чекаємо якнайшвидшого вирішення цієї ситуації. Telegram з вами", - резюмували представники платформи зашифрованих повідомлень.