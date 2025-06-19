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Дурову дозволять залишити Францію на два тижні для поїздки у Дубай

Четвер 19 червня 2025 19:00
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Дурову дозволять залишити Францію на два тижні для поїздки у Дубай Фото: Павло Дуров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Судова влада Франції дозволить засновнику Telegram Павлу Дурову залишати французьку територію максимум на два тижні. Він фігурує у справі про розповсюдження через месенджер незаконного контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За інформацією видання, починаючи з 10 липня Дуров зможе не більше ніж на 14 днів поспіль їздити в Дубай, де перебувають його родичі та розташовані офіси компанії Telegram.

Він також повинен буде заздалегідь повідомити слідчого суддю про свій від'їзд.

Справа Дурова

Зауважимо, що Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже поблизу Парижа в серпні минулого року та звинуватили в низці порушень, пов’язаних із заснованим ним популярним додатком для обміну повідомленнями. Тоді ж йому заборонили виїзд з країни.

Після кількох днів допиту йому висунули кілька звинувачень у несприйнятті екстремістського та терористичного контенту та відпустили під заставу в п’ять мільйонів євро (5,6 мільйона доларів).

Усі деталі затримання засновника Telegram - у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що месенджер Telegram після затримання засновника Павла Дурова у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

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Франція Дубай Павло Дуров Суд
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