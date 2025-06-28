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Telegram видалив кілька каналів українських OSINT-дослідників: що відомо

Україна, Субота 28 червня 2025 17:21
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Telegram видалив кілька каналів українських OSINT-дослідників: що відомо Фото: Telegram видалив кілька каналів українських OSINT-аналітиків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Telegram видалив щонайменше пʼять українських OSINT-каналів. Причини блокування наразі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важные истории" та спільноту "НотаЄнота" у Facebook.

За даними спільноти, адміністрація соцмережі Telegram видалила як мінімум пʼять українських OSINT-каналів.

"Вчора і сьогодні телеграм видалив без пояснень Telegram-канали українських ОСІНТерів", - повідомила спільнота.

Зокрема, йдеться про Telegram-канали:

  • OSINT-бджоли,
  • OSINT Flow,
  • KRIG війна OSINT Аналітика,
  • Cat Eyes OSINT.
  • OSINT Vatra.

Тим часом стало відомо, що Telegram також заблокував щонайменше три російські та один білоруський канали, які були присвячені розвідці за відкритими джерелами.

За даними видання, кожен з каналів вівся більше декількох років і не порушував правила спільноти. Крім того, повідомлялось, що ці Telegram-канали не писали про війну в Україні.

Telegram відновив заблоковані OSINT-канали

Сьогодні, 28 червня, близько 17 години доступ до заблокованих українських каналів було відновлено про що вони самі повідомили на каналах.

Тим часом OSINT-бджоли розповіли, що вчора адміністрація Telegram без попередження та жодних пояснень видалила їх канал.

"Просто одним кліком, без можливості апеляції. Ми впевнені, що це не випадковість, а цілеспрямована атака на українські аналітичні спільноти. Telegram діє в інтересах Росії - держави, що вчинила збройну агресію проти України, та роками веде війну не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі", - зауважили дослідники.

Водночас, на їх думку, засновник Telegram, Павло Дуров, діє в інтересах російських спецслужб.

"Це рішення - ще один доказ того, що наша діяльність дає результат і б’є по ворогу. Нас намагаються змусити замовкнути, а це значить, що ми все робимо правильно. І саме тому ми не зупинимося. Дякуємо всім, хто залишається з нами. Продовжуємо працювати", - підсумували OSINT-бджоли.

Арешт Дурова у Франції

Зауважимо, що українська влада кілька років обговорювала варіанти щодо блокування Telegram в країні.

Минулого літа від радикальних кроків на Банковій відмовилися, але розмови поновились після затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова у Франції.

Нагадаємо, що Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже біля Парижа.

Згодом його звинуватили у сприянні тероризму, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей, а також у тому, що він не модерував сервіс і не працював зі слідством.

У Telegram відкинули ці звинувачення та підкреслили, що компанія працює у правовому полі ЄС.

29 серпня Дурова звільнили під заставу в розмірі 5 мільйонів євро, проте йому заборонили виїжджати з Франції до завершення розслідування.

Зазначимо, що лише цього місяця Дурову дозволили залишити Францію на два тижні для поїздки у Дубай.

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