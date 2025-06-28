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Telegram удалил несколько каналов украинских OSINT-исследователей: что известно

Украина, Суббота 28 июня 2025 17:21
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Telegram удалил несколько каналов украинских OSINT-исследователей: что известно Фото: Telegram удалил несколько каналов украинских OSINT-аналитиков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Telegram удалил по меньшей мере пять украинских OSINT-каналов. Причины блокировки пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Важные истории" и сообщество"НотаЄнота" в Facebook.

По данным сообщества, администрация соцсети Telegram удалила как минимум пять украинских OSINT-каналов.

"Вчера и сегодня Телеграм удалил без объяснений Telegram-каналы украинских ОСИНТЕРов", - сообщило сообщество.

В частности, речь идет о Telegram-каналах:

  • OSINT-пчелы,
  • OSINT Flow,
  • KRIG война OSINT Аналитика,
  • Cat Eyes OSINT.
  • OSINT Vatra.

Тем временем стало известно, что Telegram также заблокировал по меньшей мере три российских и один белорусский каналы, которые были посвящены разведке по открытым источникам.

По данным издания, каждый из каналов велся более нескольких лет и не нарушал правила сообщества. Кроме того, сообщалось, что эти Telegram-каналы не писали о войне в Украине.

Telegram восстановил заблокированные OSINT-каналы

Сегодня, 28 июня, около 17 часов доступ к заблокированным украинским каналам был восстановлен, о чем они сами сообщили на каналах.

Между тем OSINT-пчелы рассказали, что вчера администрация Telegram без предупреждения и никаких объяснений удалила их канал.

"Просто одним кликом, без возможности апелляции. Мы уверены, что это не случайность, а целенаправленная атака на украинские аналитические сообщества. Telegram действует в интересах России - государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, и годами ведет войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве", - отметили исследователи.

В то же время, по их мнению, основатель Telegram, Павел Дуров, действует в интересах российских спецслужб.

"Это решение - еще одно доказательство того, что наша деятельность дает результат и бьет по врагу. Нас пытаются заставить замолчать, а это значит, что мы все делаем правильно. И именно поэтому мы не остановимся. Спасибо всем, кто остается с нами. Продолжаем работать", - подытожили OSINT-пчелы.

Арест Дурова во Франции

Заметим, что украинская власть несколько лет обсуждала варианты по блокированию Telegram в стране.

Прошлым летом от радикальных шагов на Банковой отказались, но разговоры возобновились после задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.

Напомним, что Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа.

Впоследствии его обвинили в содействии терроризму, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже краденого и сексуальных преступлениях против детей, а также в том, что он не модерировал сервис и не работал со следствием.

В Telegram отвергли эти обвинения и подчеркнули, что компания работает в правовом поле ЕС.

29 августа Дурова освободили под залог в размере 5 миллионов евро, однако ему запретили выезжать из Франции до завершения расследования.

Отметим, что только в этом месяце Дурову позволили покинуть Францию на две недели для поездки в Дубай.

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