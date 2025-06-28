Telegram удалил несколько каналов украинских OSINT-исследователей: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории " и сообщество "НотаЄнота " в Facebook.

По данным сообщества, администрация соцсети Telegram удалила как минимум пять украинских OSINT-каналов.

"Вчера и сегодня Телеграм удалил без объяснений Telegram-каналы украинских ОСИНТЕРов", - сообщило сообщество.

В частности, речь идет о Telegram-каналах:

OSINT-пчелы,

OSINT Flow,

KRIG война OSINT Аналитика,

Cat Eyes OSINT.

OSINT Vatra.

Тем временем стало известно, что Telegram также заблокировал по меньшей мере три российских и один белорусский каналы, которые были посвящены разведке по открытым источникам.

По данным издания, каждый из каналов велся более нескольких лет и не нарушал правила сообщества. Кроме того, сообщалось, что эти Telegram-каналы не писали о войне в Украине.

Telegram восстановил заблокированные OSINT-каналы

Сегодня, 28 июня, около 17 часов доступ к заблокированным украинским каналам был восстановлен, о чем они сами сообщили на каналах.

Между тем OSINT-пчелы рассказали, что вчера администрация Telegram без предупреждения и никаких объяснений удалила их канал.

"Просто одним кликом, без возможности апелляции. Мы уверены, что это не случайность, а целенаправленная атака на украинские аналитические сообщества. Telegram действует в интересах России - государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, и годами ведет войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве", - отметили исследователи.

В то же время, по их мнению, основатель Telegram, Павел Дуров, действует в интересах российских спецслужб.

"Это решение - еще одно доказательство того, что наша деятельность дает результат и бьет по врагу. Нас пытаются заставить замолчать, а это значит, что мы все делаем правильно. И именно поэтому мы не остановимся. Спасибо всем, кто остается с нами. Продолжаем работать", - подытожили OSINT-пчелы.