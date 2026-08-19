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Telegram створює власний інтернет: Дуров хоче запустити доменну зону .gram

12:13 19.08.2026 Ср
2 хв
Ініціатива покликана розширити можливості та посилити незалежність екосистеми
aimg Ольга Завада
Дуров оголосив про запуск доменів .gram (фото: Unsplash)

Засновник Telegram Павло Дуров подає заявку на створення власної доменної зони .gram, яка дозволить користувачам перетворювати юзернейми на повноцінні веб-ресурси.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на пост Павла Дурова у Telegram.

Ключові можливості нової доменної зони

У разі схвалення заявки ICANN понад мільярд користувачів сервісу отримають доступ до персональних доменів другого рівня, які будуть безпосередньо прив'язані до їхніх чинних юзернеймів.

Серед головних нововведень зазначаються:

Персональні веб-адреси: кожен публічний нікнейм можна буде використовувати як повноцінний домен (наприклад, для акаунту @durov адресою стане durov.gram);

Запуск сайтів у декілька кліків: розробники та звичайні користувачі зможуть створювати інтерактивні веб-ресурси, які розміщуватимуться безпосередньо на серверах Telegram за допомогою однієї команди.

Telegram подав заявку на зону .gram (скриншот: Павло Дуров у Telegram)

Нова функція має суттєво спростити розгортання веб-проєктів і розширити функціонал внутрішньої екосистеми месенджера.

Читайте більше: РФ оголосила Дурова в міжнародний розшук та звинувачує засновника Telegram у "терактах"

Контекст та проблеми з зовнішніми доменами

Крок із реєстрацією власного домену, найймовірніше, став актуальним після липневого інциденту з короткою адресою t.me.

Тоді домен тимчасово перестав відкриватися у браузерах по всьому світу через блокування чорногорською компанією DomainME, яка адмініструє зону .me, на вимогу Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Під час блокування Telegram автоматично переводив генерацію посилань на альтернативний домен telegram.me, а через добу доступ до t.me вдалося відновити.

Власна доменна зона .gram дозволить месенджеру уникнути схожих ризиків у майбутньому.

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