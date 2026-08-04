Telegram вилучили з App Store по всьому світу: причина відома

Telegram на кілька годин зник з App Store у всьому світі. Apple вилучила месенджер через незаконний контент, однак після швидкої реакції розробників доступ до застосунку відновили.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В Apple підтвердили факт короткочасного блокування та зазначили, що перевірка виявила публікацію матеріалів, які прямо порушують керівні принципи App Store.

Додаток повернули до каталогу відразу після того, як команда Telegram видалила нелегальний вміст і заблокувала обліковий запис правопорушника.

Зауважимо, що подібний інцидент вже траплявся у 2018 році. Тоді Apple також тимчасово призупинила доступ до месенджера через неприйнятний вміст; відновлення відбулося після посилення заходів безпеки.

Реакція Telegram та регуляторний тиск

Команда Telegram заявила про нульову толерантність до матеріалів із залученням неповнолітніх.

Представники сервісу, що має понад мільярд активних користувачів щомісяця, повідомили про блокування майже 338 тисяч груп і каналів, пов'язаних із неправомірним контентом.

Водночас у Telegram публічно прокоментували рішення модераторів Apple, висловивши сподівання, що аналогічні жорсткі стандарти видалення застосовуватимуться до всіх інших додатків у магазині.

Ситуацію також критично оцінив керівник Epic Games Тім Суїні, який тривалий час виступає проти корпоративної політики Apple.

На його думку, тимчасове блокування додатка з мільярдною аудиторією через протиправні дії одного користувача створює небезпечний прецедент.

Суїні зауважив, що за застосування таких суворих критеріїв під загрозою вилучення може опинитися будь-який масштабний сервіс комунікації, включно з власним месенджером Apple - iMessage.

Більше цікавого: Санкції США випадково заблокували Telegram: що сталося

Зазначимо, що Telegram перебуває під підвищеною увагою міжнародних регуляторів.

Зокрема, у Британії відомство Ofcom розслідує факти поширення забороненого вмісту, хоча представники сервісу стверджують, що завдяки алгоритмам автоматичного виявлення практично ліквідували публічне поширення подібних матеріалів.

Крім того, на початку року онлайн-регулятор Австралії оштрафував платформу за затримку реакції на запити щодо заходів протидії протиправному контенту.