РФ оголосила Дурова в міжнародний розшук та звинувачує засновника Telegram у "терактах"

У Росії засновнику Telegram Павлу Дурову висунули обвинувачення за статтею про сприяння тероризму. Його вже оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

Цього разу за Дурова взялася Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). Саме вона висунула підприємцю низку звинувачень, зокрема:

адміністрація месенджера Telegram нібито не видалила канали, чати та ботів, які, за версією ФСБ, активно використовувалися спецслужбами України для підготовки "терактів і масових убивств" у Росії;

злочини, які, за твердженням ФСБ, були скоєні українськими спецслужбами за допомогою Telegram, призвели до численних жертв, зокрема серед жінок і дітей, а також завдали багатомільярдних збитків;

співробітники українських спецслужб, видаючи себе за дівчат, знайомилися з російськими хлопцями через Telegram-сервіс "Дайвінчик" і, за твердженням ФСБ, обманом залучали їх до терористичної діяльності;

із липня 2025 року в 16 регіонах Росії затримали 46 молодих користувачів "Дайвінчика", які, за версією російської сторони, за завданням українських спецслужб нападали на поліцейських і вчиняли підпали.

Важливо розуміти, що наведені твердження є заявами ФСБ Росії та не підтверджені незалежними джерелами.

Хто такий Павло Дуров?

Це російський програміст, підприємець і мільярдер, найбільш відомий як засновник Telegram.

У 2006 році заснував соціальну мережу "ВКонтакте" (VK), яка стала найбільшою соцмережею в Росії.

У 2014 році залишив Росію після конфлікту з владою та втрати контролю над VK. За словами Дурова, він відмовився виконувати вимоги російських спецслужб щодо даних користувачів і діяльності опозиційних спільнот.

У 2013 році разом із братом Миколою Дуровим запустив месенджер Telegram.

У серпні 2024 року його затримали у Франції. Французькі правоохоронці висунули обвинувачення, пов'язані з недостатньою модерацією незаконного контенту в Telegram, після чого його звільнили під заставу.