У Telegram стався масштабний збій: що відомо

У месенджері Telegram стався збій. Користувачі жаліються на проблеми з відправкою повідомлень й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Станом на зараз, користувачі повідомляють про проблеми з:
Фото: у Telegram стався масштабний збій (скриншот)
Варто додати, що причини збою поки що невідомі.
Також користувачі стверджують про довгу відправку повідомлень, повільне завантаження медіафайлів й неможливість запустити відео, або ж аудіо.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в кінці серпня стався збій у роботі застосунку Monobank. Тоді ж користувачі жалілись на проблеми з входом у додаток.
Також на початку 2024 масштабний збій спостерігався у Telegram. Користувачі розповідали про проблеми з робою застосунку й погане з'єднання із сервером.
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