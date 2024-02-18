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В Telegram стався масштабний збій

Неділя 18 лютого 2024 13:41
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В Telegram стався масштабний збій Фото: в Telegram стався масштабний збій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В багатоплатформовому месенджері Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з застосунком й з'єднання з сервером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector.

Більшість скарг, як зображує Downdetector, надходять з території Сполучених Штатів Америки (США), втім, месенджер також погано працює й на території України.

Фото: в Telegram стався масштабний збій (downdetector.com)

Користувачі жаліються на:

  • неможливість відправити повідомлення;
  • проблеми зі з'єднанням;
  • проблеми з роботою десктопної версії месенджера;
  • неможливість оновити чати й канали;
  • проблеми із завантаженням медіа.

Згідно з даними Downdetector:

  • 58% користувачів жаліється на роботу застосунку;
  • 36% жаліються на з'єднання з сервером;
  • 6% - на роботу вебсайту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці грудня 2023 року масштабний збій стався також у роботі соціальної мережі Twitter (Х). Тоді ж користувачі не могли переглядати публікації.

Зокрема збій нещодавно стався й у дата-центрі системи "Шлях".

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