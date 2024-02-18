В Telegram стався масштабний збій

В багатоплатформовому месенджері Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з застосунком й з'єднання з сервером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector .

Більшість скарг, як зображує Downdetector, надходять з території Сполучених Штатів Америки (США), втім, месенджер також погано працює й на території України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці грудня 2023 року масштабний збій стався також у роботі соціальної мережі Twitter (Х). Тоді ж користувачі не могли переглядати публікації.

Зокрема збій нещодавно стався й у дата-центрі системи "Шлях".

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