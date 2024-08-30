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У Monobank стався збій

П'ятниця 30 серпня 2024 17:00
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У Monobank стався збій Ілюстративне фото: у Monobank стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У мобільному застосунку Monobank у п'ятницю, 30 серпня, стався збій. Фіксуються проблеми зі входом у додаток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок Monobank.

За повідомленнями користувачів, мобільний застосунок Monobank перестав завантажуватися. Не можна зайти у додаток, а дехто фіксує проблеми з транзакціями.

У самому Monobank наразі не прокоментували інформацію про збій у роботі.

Оновлено о 17:17.

Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що у роботі застосунку стався технічний збій.

"У нас технічний збій:( Вибачте! Виправляємо", - написав він в Telegram.

У Monobank стався збій

Monobank - це український мобільний банк, який працює без фізичних відділень, пропонуючи фінансові послуги виключно через мобільний додаток. Банк був заснований у 2017 році

DDoS атаки на Monobank

Нагадаємо, що що з вечора п'ятниці, 16 серпня, Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою. Пізніше співзасновник банку Олег Гороховський повідомляв, що Monobank знаходився під DDoS-атакою. Тоді компанія отримала вже кілька мільярдів запитів

Згодом Гороховський уточнив, що під час атаки Monobank отримав понад 5 мільярдів запитів.

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Monobank
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