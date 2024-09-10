В Telegram произошел масштабный сбой: что известно

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в конце августа произошел сбой в работе приложения Monobank. Тогда же пользователи жаловались на проблемы с входом в приложение.

Также в начале 2024 года масштабный сбой наблюдался в Telegram. Пользователи рассказывали о проблемах с работой приложения и плохом соединении с сервером.

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