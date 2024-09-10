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В Telegram произошел масштабный сбой: что известно

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В мессенджере Telegram произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

По состоянию на данный момент, пользователи сообщают о проблемах с:

  • подключением к серверу;
  • отправкой сообщений;
  • работой приложения.

Фото: у Telegram произошел масштабный сбой (скриншот)

Следует добавить, что причины сбоя пока неизвестны.

Также пользователи утверждают о долгой отправке сообщений, медленной загрузке медиафайлов и невозможности запустить видео или аудио. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в конце августа произошел сбой в работе приложения Monobank. Тогда же пользователи жаловались на проблемы с входом в приложение.

Также в начале 2024 года масштабный сбой наблюдался в Telegram. Пользователи рассказывали о проблемах с работой приложения и плохом соединении с сервером.

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