В Telegram произошел масштабный сбой: что известно

В мессенджере Telegram произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
По состоянию на данный момент, пользователи сообщают о проблемах с:
Фото: у Telegram произошел масштабный сбой (скриншот)
Следует добавить, что причины сбоя пока неизвестны.
Также пользователи утверждают о долгой отправке сообщений, медленной загрузке медиафайлов и невозможности запустить видео или аудио.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в конце августа произошел сбой в работе приложения Monobank. Тогда же пользователи жаловались на проблемы с входом в приложение.
Также в начале 2024 года масштабный сбой наблюдался в Telegram. Пользователи рассказывали о проблемах с работой приложения и плохом соединении с сервером.
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