Telegram перетворює повідомлення на додатки: що тепер можна робити у чатах

Telegram перетворює звичайні повідомлення на повноцінні інтерактивні додатки, які можуть відкриватися майже миттєво. Завдяки новому оновленню Bot API 10.4 їхній розмір становить лише близько 4 КБ.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Павла Дурова у Telegram.
Головним нововведенням стала підтримка власних HTML-віджетів безпосередньо у вікнах повідомлень.
Тепер боти та ШІ-асистенти зможуть створювати всередині чатів інтерактивні інструменти, мініігри та робочі середовища.
Ключові можливості нової системи:
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У нових віджетах також з'явилася підтримка вбудованого гаманця Telegram. Тепер боти можуть взаємодіяти з TON Wallet, підписувати транзакції, отримувати дані про баланси користувачів і їхні NFT-стікери, а також відстежувати повідомлення про перекази.
Ще одне нововведення - приватні відповіді на дії користувачів. Наприклад, після натискання кнопки бот може надіслати повідомлення, яке бачитиме лише той, хто натиснув її, а не всі учасники групового чату.
Оновлення принесло низку додаткових функцій для розробників та власників преміум-акаунтів.
Серед них:
Створити власний додаток може кожен охочий розробник, скориставшись детальною документацією в офіційному каналі BotNews.