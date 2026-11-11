Telegram превращает сообщения в приложения: что теперь можно делать в чатах

Telegram превращает обычные сообщения в полноценные интерактивные приложения, которые могут открываться почти мгновенно. Благодаря новому обновлению Bot API 10.4 их размер составляет всего около 4 КБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Павла Дурова в Telegram.
Главным новшеством стала поддержка собственных HTML-виджетов непосредственно в окнах сообщений.
Теперь боты и ИИ-ассистенты смогут создавать внутри чатов интерактивные инструменты, миниигры и рабочие среды.
Ключевые возможности новой системы :
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В новых виджетах также появилась поддержка встроенного кошелька Telegram. Теперь боты могут взаимодействовать с TON Wallet, подписывать транзакции, получать данные о балансах пользователей и их NFT-стикерах, а также отслеживать сообщения о переводах.
Еще одно нововведение - частные ответы на действия пользователей. Например, после нажатия кнопки бот может отправить сообщение, которое будет видеть только тот, кто нажал ее, а не все участники группового чата.
Обновление принесло ряд дополнительных функций для разработчиков и владельцев премиум-аккаунтов.
Среди них:
Создать собственное приложение может любой желающий разработчик, воспользовавшись подробной документацией в официальном канале BotNews.