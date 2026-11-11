Telegram превращает сообщения в приложения: что теперь можно делать в чатах

HTML-виджеты и интерактивные инструменты в чате

Главным новшеством стала поддержка собственных HTML-виджетов непосредственно в окнах сообщений.

Теперь боты и ИИ-ассистенты смогут создавать внутри чатов интерактивные инструменты, миниигры и рабочие среды.

Ключевые возможности новой системы :

отправка нативных HTML-виджетов с динамическими макетами и настройкой размеров;

взаимодействие пользователей с реактивным интерфейсом через запросы и ответы;

обновление виджетов в реальном времени прямо в сообщении;

использование общих виджетов для одинаковых интерфейсов в разных чатах.

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Интеграция TON Wallet и частные ответы

В новых виджетах также появилась поддержка встроенного кошелька Telegram. Теперь боты могут взаимодействовать с TON Wallet, подписывать транзакции, получать данные о балансах пользователей и их NFT-стикерах, а также отслеживать сообщения о переводах.

Еще одно нововведение - частные ответы на действия пользователей. Например, после нажатия кнопки бот может отправить сообщение, которое будет видеть только тот, кто нажал ее, а не все участники группового чата.

Дополнительные улучшения для премиум-пользователей

Обновление принесло ряд дополнительных функций для разработчиков и владельцев премиум-аккаунтов.

Среди них:

возможность цитировать расширенные сообщения;

быстрый поиск уникальных подарков под названием;

право для владельцев премиум-статуса предоставлять до двух своих ботов дополнительные юзернеймы с окончаниями agent, ai, app, game или gay.

Создать собственное приложение может любой желающий разработчик, воспользовавшись подробной документацией в официальном канале BotNews.