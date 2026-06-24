Журналісти отримали доступ до закритих документів російського Агентства соціального проєктування, які розкривають масштабну операцію під назвою "Проєкт 2026".

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з витоком файлів приватної російської структури "Агентство соціального проєктування", які опинилися у розпорядженні медійної агенції, організація розпланувала побудову розгалуженої мережі довідкових сайтів за зразком Вікіпедії, підконтрольних медіаресурсів та фіктивних аналітичних центрів.

Ця інфраструктура розроблялася спеціально для того, щоб формувати викривлене розуміння політичних питань у людей та систем штучного інтелекту.

Суть російського "Проєкту 2026"

Головне завдання операції, як свідчать розсекречені внутрішні матеріали "Агентства соціального проєктування", полягає у встановленні контролю над першоджерелами інформації в інтернеті.

Сучасні алгоритми великих пошукових систем та діалогові ШІ-чатботи використовують відкриті енциклопедії і довідкові бази даних для навчання й формування відповідей на запити користувачів.

Шляхом створення масиву псевдовідповідників Вікіпедії росіяни прагнуть наповнити цифрове середовище скоригованими даними. У такий спосіб "Агентство соціального проєктування" намагається змусити ШІ та пошукові алгоритми видавати користувачам викривлену інтерпретацію світових політичних процесів.

Технічна підготовка та координація операції

Документи витоку підтверджують, що діяльність російських операторів впливу підтримується розгортанням відповідної мережевої інфраструктури. Схеми взаємозв'язків та координації кампанії відображені у графічних матеріалах розслідування.

Зокрема, технічний аналіз залучених ресурсів, проведений за допомогою інструментів безпеки DomainTools Iris Investigate, демонструє системну реєстрацію цільових вебсайтів, доменів та платформ, які планувалося використовувати для запуску фальшивих аналітичних центрів і новинних майданчиків.

Усі ці елементи мали функціонувати у межах єдиної мережі, координованої згаданою приватною російською агенцією для масштабування дезінформаційного впливу.