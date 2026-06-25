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Російські додатки зникли з App Store: Apple прибрала VK, Дзен і Одноклассники

13:12 25.06.2026 Чт
2 хв
Завантаження та оновлення програм для користувачів iOS повністю заблоковані
aimg Ольга Завада
Російські додатки зникли з App Store: Apple прибрала VK, Дзен і Одноклассники Apple заблокувала майже всі додатки холдингу VK (фото: Unsplash)
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Apple без попередження видалила з магазину App Store більшість ключових сервісів російського холдингу VK - Одноклассники, Дзен та пошту Mail.ru.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на Meduza.

Які сервіси потрапили під обмеження?

Користувачі підтвердили зникнення з пошукової видачі та списків завантажень таких продуктів:

Соціальні мережі та контент-платформи: Одноклассники, Дзен.

Медіа та комунікації: VK Video, VK Music, VK Messenger, VK Знакомства, VK Звонки.

Електронна пошта та утиліти: Пошта Mail.ru, Хмара Mail.ru.

Представники VK у пресрелізі зазначили, що дії Apple є "дискримінаційними щодо мільйонів користувачів".

Вони також попередили, що на вже встановлених пристроях програми продовжуватимуть функціонувати, проте користувачі втратять можливість отримувати критично важливі пуш-повідомлення про нові події через обмеження сервісів Apple.

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Контекст санкцій

У холдингу запевняють, що юридична структура VK не перебуває у санкційних списках, а всі відповідні висновки міжнародних та американських юристів раніше були надані Apple. Тим не менш, американська сторона закрила доступ без жодних офіційних роз'яснень.

Зазначимо, що це не перший подібний крок з боку Apple:

На початку червня 2026 року з App Store аналогічно зник корпоративний месенджер Max (також належить VK).

Тоді представники Apple прокоментували видалення як "захід для дотримання міжнародних санкцій і законів юрисдикцій, у яких працює компанія".

Примітно, що для російських користувачів пристроїв на Android ситуація залишається незмінною. Усі вилучені з App Store програми, як і раніше, доступні для скачування та оновлення в альтернативних магазинах, а також для прямої інсталяції з офіційних сайтів розробників.

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