Telegram обновил реакции и добавил новые интерактивные эмодзи

Согласно новому большиму обновлению Telegram, к приложению добавили пять новых эмодзи:

улыбающееся лицо с сердцем;

задумчивое лицо;

взрыв мозга;

ругающееся лицо;

ручки хлопают.

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"К слову, эти эмодзи теперь еще и интерактивны. Если вы отправите один из этих эмодзи в любой личный чат и нажмете на него, вы увидите эффектную анимацию на полный экран вместе с вашим собеседником (если у него открыт чат с вами .-ред)", - добавляет пресс-служба Telegram.