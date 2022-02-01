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Telegram обновил реакции и добавил новые интерактивные эмодзи

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Вторник 01 февраля 2022 14:00
Telegram обновил реакции и добавил новые интерактивные эмодзи Фото: Telegram обновил реакции и добавил новые интерактивные эмодзи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мессенджер Павла Дурова расширил выбор интерактивных эмодзи. Также были добавлены и новые реакции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.

Согласно новому большиму обновлению Telegram, к приложению добавили пять новых эмодзи:

  • улыбающееся лицо с сердцем;
  • задумчивое лицо;
  • взрыв мозга;
  • ругающееся лицо;
  • ручки хлопают.

"К слову, эти эмодзи теперь еще и интерактивны. Если вы отправите один из этих эмодзи в любой личный чат и нажмете на него, вы увидите эффектную анимацию на полный экран вместе с вашим собеседником (если у него открыт чат с вами .-ред)", - добавляет пресс-служба Telegram.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности большого обновления мессенджера Telegram.

Также РБК-Украина рассказывало и о том как создавать собственные стикеры.

В частности, приложение Дурова еще и улучшило функцию реакции.

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