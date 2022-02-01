Telegram оновив реакції та додав нові інтерактивні емодзі

Згідно з новим великими оновленням Telegram, до застосунку додали п’ять нових емодзі:

усміхнене обличчя з серцем;

задумливе обличчя;

вибух мозку;

обличчя, що лається;

ручки, що хлопають.

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"До слова, ці емодзі тепер ще й інтерактивні. Якщо ви надішлете один з цих емодзі до будь-якого особистого чату і натиснете на нього, ви побачите ефектну анімацію на повний екран разом із вашим співрозмовником (якщо в нього відкрито чат з вами .ред-)", - додає пресслужба Telegram.