Telegram оновив реакції та додав нові інтерактивні емодзі
Фото: Telegram оновив реакції та додав нові інтерактивні емодзі (Getty Images)
Месенджер Павла Дурова збільшив вибір інтерактивних емодзі. Також були додані й нові реакції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.
Згідно з новим великими оновленням Telegram, до застосунку додали п’ять нових емодзі:
- усміхнене обличчя з серцем;
- задумливе обличчя;
- вибух мозку;
- обличчя, що лається;
- ручки, що хлопають.
"До слова, ці емодзі тепер ще й інтерактивні. Якщо ви надішлете один з цих емодзі до будь-якого особистого чату і натиснете на нього, ви побачите ефектну анімацію на повний екран разом із вашим співрозмовником (якщо в нього відкрито чат з вами .ред-)", - додає пресслужба Telegram.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці великого оновлення месенджеру Telegram.
Також РБК-Україна розповідало й про те як створювати власні стікери.
Зокрема, застосунок Дурова ще й покращив функцію реакції.