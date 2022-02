Telegram добавил функцию видеостикеров: как она работает и как их создавать

"Векторные анимированные стикеры в Telegram отличаются непревзойденным качеством и занимают не более 30 Кб на стикер. Однако для создания таких наборов требуются технические знания и специализированные программы вроде Adobe Illustrator.", - пишет пресс-cлужба Telegram.

Мессенджер добавил возможность загружать анимированные стикеры благодаря функции конвертирования из видеофайла.

Видеостикеры имеют формат .WEBM, который отлично работает с большинством графических редакторов.