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Telegram добавил функцию видеостикеров: как она работает и как их создавать

Новина українською →
Россия, Вторник 01 февраля 2022 13:28
Telegram добавил функцию видеостикеров: как она работает и как их создавать Фото: Telegram добавил функцию видеостикеров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Клауд-мессенджер Telegram получил очередное обновление. В этот же раз к приложению Павла Дурова добавили функцию видеостикеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.

"Векторные анимированные стикеры в Telegram отличаются непревзойденным качеством и занимают не более 30 Кб на стикер. Однако для создания таких наборов требуются технические знания и специализированные программы вроде Adobe Illustrator.", - пишет пресс-cлужба Telegram.

Мессенджер добавил возможность загружать анимированные стикеры благодаря функции конвертирования из видеофайла.

Как создавать собственные видеостикеры?

Видеостикеры имеют формат .WEBM, который отлично работает с большинством графических редакторов.

Требования к видеостикерам:

  • видео должно быть в формате .WEBM и с частотой до 30 кадров / секунду;
  • закодированное кодеком VP9;
  • не должно иметь аудиопотока;
  • одна из сторон должна быть размером 512 пикселей, другая же до 512 включительно;
  • продолжительность видео не должна превышать 3 секунд;
  • видео должно иметь прозрачный слой, но это временное требование;
  • видео должно быть зацикленным для наилучшего восприятия пользователем;
  • размер видео после кодирования не должен превышать 256 кБ.

Советы по рендерингу:

  • убедиться в том, что в настройках кодека выбран VP9 (некоторые из приложений автоматически выбирают VP8)
  • убедиться в том, что аудиопоток был удален;
  • убедиться в том, что частота кадров составляет 30 FPS;
  • желательно использовать Constant Quality или же еще более низкое качество, это поможет уменьшить размер файла;
  • если вы используете Media Encoder-убедитесь в том, что рендер установлен на "Software Only".

Как загружать видеостикеры?

Для этого необходимо воспользоваться ботом @Stickers, который позволяет быстро публиковать и управлять пакетами собственных стикеров.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности большое обновление Telegram.

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