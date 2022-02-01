Telegram добавил функцию видеостикеров: как она работает и как их создавать
Клауд-мессенджер Telegram получил очередное обновление. В этот же раз к приложению Павла Дурова добавили функцию видеостикеров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.
"Векторные анимированные стикеры в Telegram отличаются непревзойденным качеством и занимают не более 30 Кб на стикер. Однако для создания таких наборов требуются технические знания и специализированные программы вроде Adobe Illustrator.", - пишет пресс-cлужба Telegram.
Мессенджер добавил возможность загружать анимированные стикеры благодаря функции конвертирования из видеофайла.
Как создавать собственные видеостикеры?
Видеостикеры имеют формат .WEBM, который отлично работает с большинством графических редакторов.
Требования к видеостикерам:
- видео должно быть в формате .WEBM и с частотой до 30 кадров / секунду;
- закодированное кодеком VP9;
- не должно иметь аудиопотока;
- одна из сторон должна быть размером 512 пикселей, другая же до 512 включительно;
- продолжительность видео не должна превышать 3 секунд;
- видео должно иметь прозрачный слой, но это временное требование;
- видео должно быть зацикленным для наилучшего восприятия пользователем;
- размер видео после кодирования не должен превышать 256 кБ.
Советы по рендерингу:
- убедиться в том, что в настройках кодека выбран VP9 (некоторые из приложений автоматически выбирают VP8)
- убедиться в том, что аудиопоток был удален;
- убедиться в том, что частота кадров составляет 30 FPS;
- желательно использовать Constant Quality или же еще более низкое качество, это поможет уменьшить размер файла;
- если вы используете Media Encoder-убедитесь в том, что рендер установлен на "Software Only".
Как загружать видеостикеры?
Для этого необходимо воспользоваться ботом @Stickers, который позволяет быстро публиковать и управлять пакетами собственных стикеров.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности большое обновление Telegram.