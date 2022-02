Telegram улучшил функцию реакции: что изменилось

Чтобы отреагировать на публикацию или сообщение большой анимацией - необходимо подольше подержать эмодзи.

"Подобно интерактивным эмодзи, реакции теперь синхронизированы. Если другой участник чата поставит реакцию в тот момент, когда у вас открыт чат, вы увидите анимацию одновременно с ним", - пишет пресс-служба.