У Telegram масово ламають акаунти українців: шахраї вигадали нову схему
Шахраї активізувалися в Telegram і почали масово зламувати акаунти українців через приватні повідомлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
Що відомо
Кіберзловмисники почали масово розсилати в Telegram повідомлення з емоційним тиском - нібито проханням проголосувати за дитину в "благодійному конкурсі" чи "проекті з лікування", або підтримати "учасника конкурсу малюнків". У текстах апелюють до довіри та співчуття, після чого надсилають посилання для "голосування".
Перехід за такими посиланнями може призвести до компрометації акаунта: користувачів перенаправляють на фішингові сторінки або підроблені форми авторизації Telegram.
Кіберзловмисники почали масово розсилати в Telegram повідомлення з емоційним тиском (фото: Telegram/Центр противодействия дезинформации)
Окремо фіксується тактика, коли зловмисники надсилають згадку користувача (@username), всередині якої прихована шкідлива URL-адреса.
Мета таких схем - отримати доступ до акаунтів для подальших шахрайських дій та поширення дезінформації.
Експерти закликають уважно ставитися до будь-яких посилань у приватних повідомленнях, навіть якщо вони надійшли від знайомих. Пильність залишається першою лінією захисту в цифровому середовищі.
