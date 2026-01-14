ua en ru
У Telegram масово ламають акаунти українців: шахраї вигадали нову схему

Середа 14 січня 2026 12:10
У Telegram масово ламають акаунти українців: шахраї вигадали нову схему Фахівці фіксують нові схеми зламу акаунтів у Telegram через приватні повідомлення (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Шахраї активізувалися в Telegram і почали масово зламувати акаунти українців через приватні повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Що відомо

Кіберзловмисники почали масово розсилати в Telegram повідомлення з емоційним тиском - нібито проханням проголосувати за дитину в "благодійному конкурсі" чи "проекті з лікування", або підтримати "учасника конкурсу малюнків". У текстах апелюють до довіри та співчуття, після чого надсилають посилання для "голосування".

Перехід за такими посиланнями може призвести до компрометації акаунта: користувачів перенаправляють на фішингові сторінки або підроблені форми авторизації Telegram.

У Telegram масово ламають акаунти українців: шахраї вигадали нову схемуКіберзловмисники почали масово розсилати в Telegram повідомлення з емоційним тиском (фото: Telegram/Центр противодействия дезинформации)

Окремо фіксується тактика, коли зловмисники надсилають згадку користувача (@username), всередині якої прихована шкідлива URL-адреса.

Мета таких схем - отримати доступ до акаунтів для подальших шахрайських дій та поширення дезінформації.

Експерти закликають уважно ставитися до будь-яких посилань у приватних повідомленнях, навіть якщо вони надійшли від знайомих. Пильність залишається першою лінією захисту в цифровому середовищі.

Нагадаємо, що Telegram нещодавно змінив систему входу в обліковий запис і відмовився від стандартних SMS-кодів.

А ще ми розповідали про розслідування, яке показало, що Meta заробила мільярди доларів на просуванні шахрайської реклами.

У нас також є матеріал про те, як WhatsApp і Messenger впроваджують нові інструменти для захисту користувачів від шахраїв.

