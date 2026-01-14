ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

В Telegram массово ломают аккаунты украинцев: мошенники придумали новую схему

Среда 14 января 2026 12:10
UA EN RU
В Telegram массово ломают аккаунты украинцев: мошенники придумали новую схему Специалисты фиксируют новые схемы взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Мошенники активизировались в Telegram и начали массово взламывать аккаунты украинцев через личные сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Что известно

Киберзлоумышленники начали массово рассылать в Telegram сообщения с эмоциональным давлением - якобы просьбой проголосовать за ребенка в "благотворительном конкурсе" или "проекте по лечению", или поддержать "участника конкурса рисунков". В текстах апеллируют к доверию и сочувствию, после чего присылают ссылки для "голосования".

Переход по таким ссылкам может привести к компрометации аккаунта: пользователей перенаправляют на фишинговые страницы или поддельные формы авторизации Telegram.

В Telegram массово ломают аккаунты украинцев: мошенники придумали новую схемуКиберзлоумышленники начали массово рассылать в Telegram сообщения с эмоциональным давлением (фото: Telegram/Центр противодействия дезинформации)

Отдельно фиксируется тактика, когда злоумышленники присылают упоминание пользователя (@username), внутри которого скрыт вредоносный URL-адрес.

Цель таких схем - получить доступ к аккаунтам для дальнейших мошеннических действий и распространения дезинформации.

Эксперты призывают внимательно относиться к любым ссылкам в личных сообщениях, даже если они поступили от знакомых. Бдительность остается первой линией защиты в цифровой среде.

Напомним, что Telegram недавно изменил систему входа в аккаунт и отказался от стандартных SMS-кодов.

А еще мы рассказывали о расследовании, которое показало, что Meta заработала миллиарды долларов на продвижении мошеннической рекламы.

У нас также есть материал о том, как WhatsApp и Messenger внедряют новые инструменты для защиты пользователей от мошенников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram Мошенническая схема Мошенники
Новости
Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, - Bloomberg
Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, - Bloomberg
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году