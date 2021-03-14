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Telegram-канал Nexta дистанцируется от координации протестов в Беларуси

Автор: РБК-Украина

Telegram-канал Nexta, который обрел популярность с началом массовых протестов в Беларуси, дистанцируется от их координации. Проект сосредоточен на расследовании преступлений режима Александра Лукашенко.

Об этом в интервью DW рассказал основатель канала Степан Путило.

"Мы больше не помогаем людям координировать протесты. В августе из-за блокировки интернета они попросили нас помочь немного скоординировать их действия, рассказать, куда кто-то идет. Сейчас мы отошли от этого, потому что люди самоорганизуются", - заявил он.

Путило отметил, что его команда не планировала выпускать фильм-расследование о собственности и злоупотреблениях Лукашенко во время весенних протестов. Однако теперь в ближайшие недели ожидается продолжение.

Отметим, в начале протестов в Беларуси в августе 2020 года канал Nexta сыграл важную роль в организации массовых мирных акций. В результате аудитория канала выросла до нескольких миллионов. Белорусские власти называют его экстремистским.

Напомним, ранее сообщалось, что на Путило завели уголовное дело в Беларуси за якобы организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Позже его объявили в розыск. Путило на сегодня живет и работает в Польше, которая не выдает его на запросы Беларуси.

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