Планировал беспорядки: в Беларуси объявили окончательное обвинение Тихановскому

В Следственном комитете Беларуси завершили расследованное в отношении блогера Сергея Тихановского. Ему объявили окончательное обвинение по четырем статьям.

По данным следствия, Тихановский с другими лицами на протяжении длительного периода времени готовил массовые беспорядки на территории Беларуси в поствыборный период.

"Тихановский с использованием Youtube-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - сообщили в СК.

В рамках данного расследования было проведено более 70 экспертиз.

"Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест", - добавили силовики.

Всего Тихановскому предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса: