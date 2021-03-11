Планировал беспорядки: в Беларуси объявили окончательное обвинение Тихановскому
В Следственном комитете Беларуси завершили расследованное в отношении блогера Сергея Тихановского. Ему объявили окончательное обвинение по четырем статьям.
По данным следствия, Тихановский с другими лицами на протяжении длительного периода времени готовил массовые беспорядки на территории Беларуси в поствыборный период.
"Тихановский с использованием Youtube-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - сообщили в СК.
В рамках данного расследования было проведено более 70 экспертиз.
"Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест", - добавили силовики.
Всего Тихановскому предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса:
- ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков);
- ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды);
- ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК);
- ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Напомним, Сергей Тихановский является мужем кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Изначально именно он планировал баллотироваться на выборах, однако 29 мая 2020 года оппозиционера задержали во время акции протеста. Позже тогдашний президент, а ныне не признанный Украиной и странами ЕС глава Беларуси Александр Лукашенко признал, что "дал сигнал" задержать Тихановского.
Также РБК-Украина писало, что в Беларуси открыли дело против Светланы Тихановской и других оппозиционеров.