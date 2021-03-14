Telegram-канал Nexta дистанціюється від координації протестів у Білорусі

Telegram-канал Nexta, який здобув популярність з початком масових протестів у Білорусі, дистанціюється від їх координації. Проект зосереджений на розслідуванні злочинів режиму Олександра Лукашенка.
Про це в інтерв'ю DW розповів засновник каналу Степан Путіло.
"Ми більше не допомагаємо людям координувати протести. У серпні через блокування інтернету вони попросили нас трохи допомогти скоординувати їх дії, розповісти, хто куди йде. Зараз ми відійшли від цього, тому що люди самоорганізуються", - заявив він.
Путіло відзначив, що його команда не планувала випускати фільм-розслідування про власність і зловживання Лукашенка під час весняних протестів. Однак тепер в найближчі тижні очікується продовження.
Зазначимо, на початку протестів у Білорусі в серпні 2020 року канал Nexta зіграв важливу роль в організації масових мирних акцій. В результаті аудиторія каналу зросла до декількох мільйонів. Білоруська влада називає його екстремістським.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Путіла завели кримінальну справу Білорусі за нібито організацію масових заворушень. Йому загрожує до 15 років в'язниці.
Пізніше його оголосили в розшук. Путіло на сьогодні живе і працює в Польщі, яка не видає його на запити Білорусі.