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Телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ

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Среда 09 марта 2022 23:38
Телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ WarnerMedia останавливает работу в России (warnermedia.youtube.com.ChrisJericho.Comedian)
Автор: Татьяна Самарук

Телевизионная компания WarnerMedia, в которую входят Warner Bros и HBO, останавливает трансляцию в РФ и приостанавливает новые релизы.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам руководителем компании Джейсоном Киларом.

По его словам, после российского вторжения в Украину WarnerMedia приостанавливает весь новый бизнес в России.

"Это включает прекращение трансляции наших каналов, прекращение лицензирования всего нового контента российскими организациями и приостановку запланированных выпусков кинотеатров и игр", - пишет Килар.

Также компания внимательно следит за всеми событиями.

"Наши мысли в этот момент с народом Украины", – сказал глава компании.

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