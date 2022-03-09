Philip Morris International останавливает инвестиции и сворачивает производство в России

Philip Morris International Inc. объявила о приостановке запланированных инвестиций в России, включая запуски новых продуктов и инвестиции в рекламу, инновации и модернизацию. Кроме того, компания активировала план сокращения производства в России.

"Мы были шокированы началом войны в Украине. Мы решительно осуждаем насилие. Мы солидарны со всеми невинными людьми, страдающими из-за военной агрессии. Мы присоединяемся ко многим голосам, призывающим к немедленному прекращению войны и восстановлению мира", - заявил генеральный директор PMI Яцек Ольчак.

В компании также добавили, что будут помогать эвакуироваться тем, кто выезжает - на сегодня это более 800 человек, в том числе из наиболее пострадавших районов; обеспечить неотложную помощь работникам, которые остаются в Украине; оказывать материально-техническую, медицинскую, финансовую и иную практическую поддержку тем, кто выехал в соседние страны.

Компания также оказывает гуманитарную помощь и делает все возможное для своих сотрудников и народа Украины. PMI организовала поставки продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в партнерстве с неправительственными организациями во многих странах. В течение последних пяти дней сотрудники компании пожертвовали более 300 тыс. долларов США для поддержки украинцев. Кроме того, PMI пообещала перечислить 10 млн долларов США на поддержку международных гуманитарных усилий.

Напомним, PMI начала работать в Украине в 1994 году. 25 февраля 2022 года компания объявила о временной приостановке своей деятельности в Украине, в том числе завода в Харькове.

В 2021 году на украинский рынок приходилось около 2% общего объема отгрузок сигарет и табачных изделий для электрического нагрева и менее 2% от общего чистого дохода PMI. Сейчас в Украине работает около 1300 работников. Компания планирует полностью возобновить свою деятельность, как только для этого будут безопасные условия.