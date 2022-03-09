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Телегігант WarnerMedia зупиняє роботу в РФ

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Середа 09 березня 2022 23:38
Телегігант WarnerMedia зупиняє роботу в РФ WarnerMedia зупиняє роботу в Росії (warnermedia.youtube.com.ChrisJericho.Comedian)
Автор: Тетяна Самарук

Телевізійна компанія WarnerMedia, до якої входять Warner Bros та HBO, зупиняє трансляцію у РФ та призупиняє нові релізи.

Про це повідомляє Variety з посиланням на листа, розісланого співробітникам керівником компанії Джейсоном Кіларом.

За його словами, після російського вторгнення в Україну WarnerMedia призупиняє весь новий бізнес в Росії.

"Це включає припинення трансляції наших каналів, припинення ліцензування всього нового контенту російськими організаціями та призупинення запланованих випусків кінотеатрів та ігор", - пише Кілар.

Також компанія уважно стежить за усіма подіями.

"Наші думки в цей момент з народом України", – сказав голова компанії.

Раніше ми повідомляли, що Shopify призупинила операції в Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

Також ми писали, що Philip Morris International зупиняє інвестиції та згортає виробництво в Росії.

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