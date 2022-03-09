Shopify приостановила операции в России в ответ на вторжение в Украину

Крупнейшая канадская компания электронной коммерции Shopify Inc. временно приостановила операции в России. Кроме того, она прекратит взимать комиссию с украинских продавцов после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В обозримом будущем Shopify не будет взимать плату с наших украинских продавцов и партнеров, - говорится в заявлении Shopify. - Поскольку миллионы украинских беженцев отчаянно нуждаются в поддержке, мы будем вносить средства для оказания гуманитарной помощи через нашего партнера Flexport".

Shopify присоединяется к множеству канадских и мировых компаний, включая McDonald's и Starbucks, которые в последние дни закрыли магазины в России в ответ на агрессию Украины.