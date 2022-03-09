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Shopify приостановила операции в России в ответ на вторжение в Украину

Новина українською →
Канада, Среда 09 марта 2022 17:52
Shopify приостановила операции в России в ответ на вторжение в Украину Фото: Shopify приостановила работу России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшая канадская компания электронной коммерции Shopify Inc. временно приостановила операции в России. Кроме того, она прекратит взимать комиссию с украинских продавцов после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В обозримом будущем Shopify не будет взимать плату с наших украинских продавцов и партнеров, - говорится в заявлении Shopify. - Поскольку миллионы украинских беженцев отчаянно нуждаются в поддержке, мы будем вносить средства для оказания гуманитарной помощи через нашего партнера Flexport".

Shopify присоединяется к множеству канадских и мировых компаний, включая McDonald's и Starbucks, которые в последние дни закрыли магазины в России в ответ на агрессию Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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