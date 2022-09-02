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На телефоны украинцев придут оповещения о возможной угрозе: в ГСЧС объяснили причину

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Пятница 02 сентября 2022 11:43
На телефоны украинцев придут оповещения о возможной угрозе: в ГСЧС объяснили причину Фото: на телефоны украинцев придут оповещения о возможной угрозе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцам, в период с 7 сентября по 10 октября, будут приходить сообщения о возможной угрозе. Таким способом в Украине будут тестировать дополнительную систему оповещения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что тестирование новой системы коснется жителей Винницкой области и ряда других.

"В период с 7 сентября по 10 октября в ряде областей, в частности в Винницкой области, планируется проведение тестирования рассылки через сети операторов мобильной связи "Киевстар", "Водафон" и "Лайфселл" информационных сообщений о возможных угрозах. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к необходимости проверки работы указанной системы оповещения", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Броварах тестировали систему оповещения.

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