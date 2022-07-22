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В Броварах протестируют систему оповещения

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Бровары, Пятница 22 июля 2022 10:37
В Броварах протестируют систему оповещения Фото: в Броварах протестируют систему оповещения (pixabay com)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 22 июля, в Броварах протестируют систему оповещения. Жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram.

"Внимание! Сейчас в городе будет проводиться тестирование системы оповещения", - написал он.

При этом мэр добавил, что угрозы воздушного ракетного удара в городе нет.

"Это учение! Сохраняйте спокойствие", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Броварах 53-летний мужчина стрелял из ружья в сторону полицейских после того, как не смог купить алкоголь в запрещенное для этого время.

Кроме того, в Броварах усиливают контроль на блокпостах.

Напомним, недавно в Броварах мужчина получил огнестрельные ранения, убегая от бойцов территориальной обороны, которые патрулировали город во время комендантского часа.

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