В Броварах протестируют систему оповещения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram .

При этом мэр добавил, что угрозы воздушного ракетного удара в городе нет.

"Внимание! Сейчас в городе будет проводиться тестирование системы оповещения", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Броварах 53-летний мужчина стрелял из ружья в сторону полицейских после того, как не смог купить алкоголь в запрещенное для этого время.

Кроме того, в Броварах усиливают контроль на блокпостах.

Напомним, недавно в Броварах мужчина получил огнестрельные ранения, убегая от бойцов территориальной обороны, которые патрулировали город во время комендантского часа.

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