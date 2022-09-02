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На телефони українців прийдуть сповіщення про можливу загрозу: в ДСНС пояснили причину

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П'ятниця 02 вересня 2022 11:43
На телефони українців прийдуть сповіщення про можливу загрозу: в ДСНС пояснили причину Фото: на телефони українців прийдуть сповіщення про можливу загрозу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українцям, у період з 7 вересня по 10 жовтня, приходитимуть повідомлення про можливу загрозу. Таким способом в Україні тестуватимуть додаткову систему сповіщення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що тестування нової системи торкнеться жителів Вінницької області та ряду інших.

"У період з 7 вересня по 10 жовтня в ряді областей, зокрема на Вінниччині, планується проведення тестування розсилки через мережі операторів мобільного зв'язку "Київстар", "Водафон" та "Лайфселл" інформаційних повідомлень про можливі загрози. Просимо зберігати спокій та із розумінням поставитись до необхідності перевірки роботи зазначеної системи сповіщення", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Броварах тестували систему оповіщення.

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