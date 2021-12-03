Телефоны 11 американских дипломатов были взломаны шпионской программой Pegasus

Компания Apple предупредила 11 дипломатов США о том, что их телефоны были взломаны шпионским программным обеспечением Pegasus, которая принадлежит израильской фирмы NSO Group. Аккаунты злоумышленников были заблокированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

NSO Group, со своей стороны, заявила, что приостановила аккаунты клиентов, взломавших телефоны дипломатов. В то же время их имена не раскрывались. Также компания долгое время утверждала, что программное обеспечение бессильно против телефонов с американскими номерами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple подала в суд против NSO Group. Возмущена тем, что программное обеспечение применяют для взлома ее продукции.

Тем временем президент Франции Эмануэль Макрон распорядился провести серию расследований по делу о прослушивании телефонов политиков страны, которое также осуществлялось благодаря программному обеспечению Pegasus.

Также РБК-Украина сообщало о том, что программное обеспечение применяли и против трех президентов.