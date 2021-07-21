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Макрон поручил провести серию расследований о слежке через Pegasus

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Париж, Среда 21 июля 2021 15:29
Макрон поручил провести серию расследований о слежке через Pegasus Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился провести серию расследований по делу о прослушке телефонов французских политиков с помощью шпионской программы Pegasus. Марокко отрицает свою причастность к слежке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным издания, об этом распоряжении французского президента в эфире одного из местных телеканалов сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Ранее газета Le Monde сообщила, что один из номеров телефона Макрона находился в списке марокканской разведки для организации слежки с помощью Pegasus. Кроме того, в нем присутствовали номера бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и 14 министров.

"Если эти факты подтвердятся, то это было бы весьма серьезно. Необходимо установить подлинную картину в связи с этим разоблачением", - заявили в пресс-службе Елисейского дворца.

Власти Марокко отрицают причастность своих спецслужб к прослушке телефонов политиков и журналистов через шпионскую программу Pegasus.

Напомним, по данным издания Le Monde, в базе с телефонными номерами, на которые была установлена израильская шпионская программа Pegasus, предназначенная для отслеживания террористов, обнаружили более 50 тысяч номеров. В списке оказались данные трех президентов, в том числе, Эммануэля Макрона, 10 премьер-министров и короля Марокко Мухаммеда VI.

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