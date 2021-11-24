Apple подала в суд на компанию, которая создала вирус Pegasus - The Verge

Компания Apple подала в суд на NSO Group, которая является создателем вируса Pegasus. Возмущена тем, что программное обеспечение применяют для взлома ее продукции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Отметим, что печально известный вирус Pegasus стал известен после того, как его начали применять для слежки за политиками, журналистами, правозащитниками, бизнесменами и другими публичными лицами.

По словам представителей Apple, в рамках судебного дела компания будет требовать, чтобы NSO Group навсегда запретили использование любого программного обеспечения, услуг и устройств компании.

"Устройства Apple являются наиболее безопасным потребительским оборудованием на рынке, но деятельность частных хакерских компаний настораживает и заставляет задуматься", - заявил старший вице-президент по программному обеспечению компании Крейг Федериги.

Согласно данным Apple, шпионское обеспечение Pegasus предоставляет разным странам удаленный доступ к микрофонам, камерам и другим модулям любых смартфонов, в том числе и продукции компании. В то же время вирус способен заразить устройство автоматически, без каких-либо действий со стороны его владельца.