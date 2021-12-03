Телефони 11 американських дипломатів були зломані шпигунською програмою Pegasus

Компанія Apple попередила 11 дипломатів США про те, що їх телефони були зламані шпигунським програмним забезпеченням Pegasus, яка належить ізраїльській фірмі NSO Group. Акаунти зловмисників були заблоковані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

NSO Group, зі свого боку, заявила, що призупинила акаунти клієнтів, які зламали телефони дипломатів. Водночас їх імена не розкривалися. Також компанія довгий час стверджувала, що програмне забезпечення безсильне проти телефонів з американськими номерами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple подала до суду проти NSO Group. Обурена тим, що програмне забезпечення застосовують для зламу її продукції.

Тим часом президент Франції Емануель Макрон розпорядився провести серію розслідувань у справі про прослуховування телефонів політиків країни, яке також здійснювалось завдяки програмному забезпеченню Pegasus.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що програмне забезпечення застосовували й проти трьох президентів.