Телефонують від Умєрова: секретар РНБО попередив про шахраїв

20:06 25.03.2026 Ср
1 хв
Невідомі від його імені звертаються до дипломатів і міжнародних партнерів
aimg Марія Науменко
фото: секретар РНБО України Рустем Умєров (Getty Images)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров попередив про спроби комунікації від його імені з невідомих номерів.

"Невстановлені особи представляються моїм ім’ям і звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію", - зазначив секретар РНБО.

Умєров наголосив, що такі повідомлення не мають жодного стосунку ні до нього особисто, ні до його офіційної діяльності.

Він закликав дотримуватися інформаційної гігієни та ретельно перевіряти джерела комунікації.

"У разі отримання подібних повідомлень - прошу звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації", - закликав Умєров.

Також ми писали, що в Україні поширюється нова шахрайська схема з "компенсаціями" від нібито "Ощадбанку" та "Укренерго". Зловмисники надсилають посилання на фішингові сайти та виманюють дані банківських карток.

