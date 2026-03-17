"Фінансова перевірка": українців попередили про розсилку вірусів від імені податкової

Державна податкова служба України (ДПС) попередила українців про чергову хвилю кібератак. Зловмисники розсилають електронні листи, маскуючись під офіційні повідомлення відомства, щоб заразити пристрої користувачів вірусами та викрасти конфіденційні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПС .

Головне: Зловмисники масово розсилають фейкові листи про нібито "фінансову перевірку" щодо легалізації коштів .

. Повідомлення містять шкідливі вкладення , що дають хакерам прихований доступ до комп'ютера.

Офіційні адреси ДПС мають домен @tax.gov.ua , а основна пошта відомства - post@tax.gov.ua .

Характерна ознака підробки - наявність архівних файлів (.zip, .rar) або програм (.exe, .scr) у вкладеннях.

Як працює шахрайська схема

У темі небезпечних листів зазвичай йдеться про проведення "фінансової перевірки" щодо легалізації коштів. Шахраї вводять людей в оману, щоб змусити відкрити прикріплені файли. Найчастіше це архіви з розширенням .pdf, .zip, .rar, а також небезпечні файли .exe чи .scr.

Насправді ці вкладення містять програмне забезпечення для віддаленого керування вашим комп'ютером. Після відкриття такого файлу зловмисники отримують повний доступ до системи та особистої інформації власника.

Як відрізнити справжній лист від фейкового

У податковій наголошують, що усі офіційні електронні адреси служби закінчуються виключно на домен @tax.gov.ua. Якщо повідомлення надійшло з будь-якого іншого домену - це ознака підробки.

Основні правила безпеки від ДПС: