Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Звонят от Умерова: секретарь СНБО предупредил о мошенниках

20:06 25.03.2026 Ср
1 мин
Неизвестные от его имени обращаются к дипломатам и международным партнерам
aimg Мария Науменко
фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предупредил о попытках коммуникации от его имени с неизвестных номеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Умерова в Telegram.

"Неустановленные лица представляются моим именем и обращаются к международным партнерам, дипломатическому корпусу, коллегам с различными запросами, пытаясь получить информацию", - отметил секретарь СНБО.

Умеров подчеркнул, что такие сообщения не имеют никакого отношения ни к нему лично, ни к его официальной деятельности.

Он призвал соблюдать информационную гигиену и тщательно проверять источники коммуникации.

"В случае получения подобных сообщений - прошу обращаться в Аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации", - призвал Умеров.

Также мы писали, что в Украине распространяется новая мошенническая схема с "компенсациями" от якобы "Ощадбанка" и "Укрэнерго". Злоумышленники присылают ссылки на фишинговые сайты и выманивают данные банковских карт.

