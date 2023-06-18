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Звонят из "благотворительного фонда". В полиции предупредили о новых методах обмана

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Воскресенье 18 июня 2023 08:28
Звонят из "благотворительного фонда". В полиции предупредили о новых методах обмана Фото: Звонят из "благотворительного фонда". В полиции предупредили о новых методах обмана (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Злоупотребляя доверием людей, мошенники прибегают к новым методам обмана. К примеру, могут позвонить якобы из "благотворительного фонда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киевской области.

"Если вдруг вам позвонили из "благотворительного фонда" и сообщили о финансовой помощи во время войны, но для получения денежных средств вы должны назвать свои личные данные, а также все данные своих карт, то не рассказывайте им этого - это могут быть мошенники", - пишет пресс-служба.

Как уберечь себя от мошенников:

  • положите трубку;
  • обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты;
  • сообщите о происшествии на линию 102.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в телефонах хранится огромное количество важной информации, которая может навредить вам, если попадет в чужие руки. Агентство писало про SMS, которые нельзя хранить на телефоне.

Тем временем мошенники придумали новую схему обмана, в которой они узнают данные банковских карточек и, как результат, переводят наличные с них в свою пользу.

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