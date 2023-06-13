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Шахраї вигадали нову схему обману з "призначенням" грошової допомоги. Як вона діє

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Україна, Вівторок 13 червня 2023 15:39
Шахраї вигадали нову схему обману з "призначенням" грошової допомоги. Як вона діє Фото: шахраї крадуть дані карток під виглядом призначення грошової допомоги (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Шахраї вигадали нову схему обману українців. Під виглядом "призначення" допомоги, вони дізнаються дані банківських карток і, як результат, переводять готівку з них на свою користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області.

Так, люди, потрапивши "на гачок" переходять за наданими посиланнями та опиняються на ресурсах, візуально схожих на сторінки банківських установ або державних сервісів.

"Там же їм пропонують увести реквізити власних банківських карток. Таким чином зловмисники отримують повний доступ до чужих фінансових рахунків", - йдеться в повідомленні.

Як це відбувається: приклади

Так, 12 червня до поліційних підрозділів Житомирської області звернулись двоє громадян із заявами. 49-річна жителька м. Коростеня на фішинговому сайті вказала реквізити двох банківських карток. У результаті втратила майже 28 тисяч гривень.

У схожу ситуацію потрапив і 50-річний житель Житомира. Чоловік "подарував" шахраям понад 58 тисяч гривень. Тож нині за обома випадками тривають відповідні перевірки.

Як не стати жертвою шахраїв?

  • безпечно спілкуватися з представниками державних та міжнародних громадських організацій онлайн ви можете, якщо особисто здійснювали перехід у месенджери через їх офіційний сайт;
  • сторонні посилання на онлайн-ресурси, навіть від знайомих, розцінюйте як недостовірну та небезпечну інформацію, що може призвести до фінансових втрат;
  • під час оформлення електронних заявок, пов’язаних із зазначенням особистої інформації, звертайте увагу, чи знаходитеся ви на захищеному Інтернет-ресурсі (його адреса повинна починатися з https://, у деяких браузерах також стоїть піктограма "замок");
  • звертайте увагу на адресний рядок на посиланні переходу. Незначні зміни в електронній адресі можуть привести вас на абсолютно інший сайт (наприклад, замість gmail.com може бути gmeill.co);
  • не встановлюйте на свої комп’ютери, телефони чи інші гаджети стороннє програмне забезпечення, яке вам пропонують невідомі особи для нібито отримання соціальної допомоги.

Шахраї вигадали нову схему обману з &quot;призначенням&quot; грошової допомоги. Як вона діє

Зазначимо, що цю схему обману навряд чи можна назвати новою. Про неї РБК-Україна писало ще у серпні 2022 року. Тоді шахраї обіцяли нібито "компенсації" та "фінансову допомогу" від нібито ООН, Європейського суду з прав людини, Червоного Хреста тощо. Злочинці заявляють, що виплати проходять "за рахунок конфіскованих активів РФ".

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