"Телефонуйте в СБУ". Шмигаль дав пораду українцям через проблеми із ввезенням генераторів на митниці

За його словами, лише за 17 листопада в Україну було завезено 8577 генераторних установок.

"Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення (про звільнення від сплати ПДВ та мита - ред.) уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так", - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в Україну необхідні йому генератори та зарядні станції.

"Тому приймаємо протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди - закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ", - сказав прем'єр-міністр.