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"Телефонуйте в СБУ". Шмигаль дав пораду українцям через проблеми із ввезенням генераторів на митниці

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українцям радять звертатися до Служби безпеки України у разі виникнення проблем на митниці із ввезенням генераторів. Так, кожен громадянин України звільняється від сплати ПДВ та ввізного мита за товари, що покращують енергозабезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

За його словами, лише за 17 листопада в Україну було завезено 8577 генераторних установок.

"Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення (про звільнення від сплати ПДВ та мита - ред.) уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так", - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в Україну необхідні йому генератори та зарядні станції.

"Тому приймаємо протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди - закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 16 листопада Кабмін ухвалив постанову, що спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Окрім того, 10 жовтня в Україні набула чинності постанова уряду, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

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Денис ШмигальгенераторЕлектроенергія