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"Звоните в СБУ". Шмыгаль дал совет украинцам из-за проблем со ввозом генераторов на таможне

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцам советуют обращаться в Службу безопасности Украины в случае возникновения проблем на таможне с ввозом генераторов. Так, каждый гражданин Украины освобождается от уплаты НДС и ввозной пошлины за товары, которые улучшают энергообеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

По его словам, только за 17 ноября в Украину было завезено 8577 генераторных установок.

"Но у нас были жалобы на трудности по их ввозу физлицами. Якобы действие решения (об освобождении от уплаты НДС и пошлины - ред.) правительства не распространяется на физических лиц. Это не так", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что каждый украинец может без уплаты пошлины и НДС ввезти в Украину необходимые ему генераторы и зарядные станции.

"Поэтому принимаем протокольное решение об обеспечении беспрепятственного таможенного оформления этих товаров для физических лиц. Если кто-то на таможне будет препятствовать - призываю немедленно обращаться на горячую линию СБУ", - сказал премьер-министр.

Напомним, 16 ноября Кабмин принял постановление, которое упрощает импорт генераторов и другого энергетического оборудования.

Кроме того, 10 октября в Украине вступило в силу постановление правительства, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и ряд других товаров.

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Денис ШмыгальгенераторЭлектроэнергия