"Звоните в СБУ". Шмыгаль дал совет украинцам из-за проблем со ввозом генераторов на таможне

По его словам, только за 17 ноября в Украину было завезено 8577 генераторных установок.

"Но у нас были жалобы на трудности по их ввозу физлицами. Якобы действие решения (об освобождении от уплаты НДС и пошлины - ред.) правительства не распространяется на физических лиц. Это не так", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что каждый украинец может без уплаты пошлины и НДС ввезти в Украину необходимые ему генераторы и зарядные станции.

"Поэтому принимаем протокольное решение об обеспечении беспрепятственного таможенного оформления этих товаров для физических лиц. Если кто-то на таможне будет препятствовать - призываю немедленно обращаться на горячую линию СБУ", - сказал премьер-министр.