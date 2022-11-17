В Україні спростили імпорт генераторів та енергобладнання

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання. Відповідне рішення уряд затвердив на засіданні 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

Новим положенням на період воєнного стану передбачається не застосовувати до таких товарів вимоги про наявність декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Як зазначили в прес-службі, раніше уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення.

"Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Нинішня постанова має усунути ці невідповідності", - йдеться в повідомленні.